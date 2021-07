Kosovo: comandante Kfor Federici a "Nova", Italia mantiene ruolo di prim'ordine nella missione (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Parlando infine delle prospettive legate al dialogo tra Kosovo e Serbia mediato dall'Ue a Bruxelles, il generale ha osservato che "Kfor è una forza di sicurezza, e in quanto tale non è coinvolta direttamente nel dialogo tra Pristina e Belgrado. É tuttavia evidente – ha detto – che una soluzione duratura che porti stabilità in tutta la regione è raggiungibile solo in seno al dialogo tra Pristina e Belgrado. Affinché il dialogo possa svolgersi in un contesto disteso e positivo è necessario che la situazione inerente la sicurezza sul terreno continui ad essere stabile. In tal senso Kfor può essere considerato un elemento di facilitazione. Gli stessi leader dei Paesi Nato che si sono incontrati a Bruxelles per il Vertice Nato dello scorso giugno hanno ribadito il fermo supporto da parte dell’Alleanza atlantica al processo di dialogo facilitato dall’Unione europea e ad altri sforzi per contribuire ad una normalizzazione delle relazioni tra Belgrado e Pristina", ha concluso il generale. (Alt)