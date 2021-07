Kosovo: premier Kurti, precedente governo ha fatto concessioni alla Serbia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le istituzioni di Pristina hanno il dovere di considerare il lago di Ujman/Gazivoda come "un lago artificiale del Kosovo", ha detto nei giorni scorsi il premier kosovaro, Albin Kurti, chiarendo che la posizione del governo sul lago di Ujman "rimane la stessa". "Certamente ci possono essere analisi e studi, ma è nostro dovere considerare il lago di Ujman per quello che è: un lago artificiale del Kosovo", ha dichiarato Kurti in conferenza stampa a Pristina. "Abbiamo pagato per questo e ciò è stato concluso diversi decenni fa", ha affermato Kurti. (segue) (Alt)