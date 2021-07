Speciale difesa: Kosovo, fonti stampa, generale Usa Clark consigliere speciale del ministro della Difesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex comandante delle Forze alleate in Europa, il generale statunitense Wesley Clark, ha incontrato a Pristina il ministro della Difesa kosovaro Armend Mehaj e il capo di Stato maggiore delle Forze di sicurezza kosovare (Ksf) Rrahman Rama. "Sono onorato di essere qui e di tornare di nuovo in Kosovo. Sono impressionato dalla democrazia e dalla libertà in Kosovo lungo tutti questi anni", ha dichiarato il generale statunitense dopo l'incontro. Secondo la stampa di Pristina, il generale Clark avrebbe accettato l'invito a diventare consigliere speciale del ministro della Difesa kosovaro Mehaj. Durante la sua permanenza a Pristina, il generale ha in programma incontri anche con la presidente kosovara Vjosa Osmani, con il premier Albin Kurti, con il presidente del Parlamento Glauk Konjufca e con la ministra degli Esteri Donika Gervalla-Schwarz. (Alt)