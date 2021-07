Kosovo-Serbia: ministra Esteri svedese Linde, Osce sostiene dialogo mediato da Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Osce sostiene il dialogo tra Kosovo e Serbia mediato dall'Unione europea. Lo ha dichiarato la ministra degli Esteri svedese, Ann Linde, presidente di turno dell'Osce, durante la sua visita di oggi a Pristina. "Sono qui con due ruoli differenti. Sapete che come Svezia riconosciamo il Kosovo, ma come Osce abbiamo una posizione neutrale. L'Osce sostiene il processo di dialogo", ha dichiarato Linde, evidenziando anche l'importanza della partnership con i Paesi balcanici per il rafforzamento del ruolo delle donne nella società.(Alt)