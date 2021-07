Sicurezza: fiaccolata all'Esquilino, residenti sfilano con Fd'I, Lega e FI "basta degrado" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra i presenti diversi esponenti di Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia: i deputati di Fd'I Fabio Rampelli e Federico Mollicone, il capogruppo di Fd'I in Campidoglio Andrea De Priamo, il capigruppo di Fd'I al Municipio I Stefano Tozzi, il coordinatore di Fd'I Roma Massimo Milani, il capogruppo della Lega in Campidoglio Maurizio Politi, il presidente dell'Assemblea capitolina, Marcello De Vito, di Forza Italia. "È necessario istituire posti di polizia permanenti nei quartieri - ha spiegato Rampelli -. Le forze dell'ordine già fanno un grande lavoro ma bisogna passare dai blitz ai presidi permanenti. C'è la piaga della prostituzione, dello spaccio indisturbato di stupefacenti alla stazione Termini, ora ti fermano e puoi scegliere qualsiasi droga, e per lo più sono stranieri. C'è il problema dei minimarket che fanno somministrazione e quello degli affitta camere abusivi. Non se ne può più, va garantito il diritto alla qualità della vita e della sicurezza a tutti i cittadini". (segue) (Rer)