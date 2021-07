Sicurezza: fiaccolata all'Esquilino, residenti sfilano con Fd'I, Lega e FI "basta degrado" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per De Priamo "questa fiaccolata è un ulteriore grido di allarme sul degrado del quartiere e delle zone circostanti. C'è un proliferare di criminalità, spaccio e mancanza di sicurezza. La rinascita di Roma partirà dal recupero della sicurezza e del decoro in tutti i quartieri, a cominciare dalle zone bellissime ma da troppo tempo abbandonate dalle istituzioni, come l'Esquilino". Tozzi ha ricordato poi che "la manifestazione parte dal basso, è un vero e proprio grido d'aiuto da parte dei cittadini per il degrado in cui versano da anni questi quartieri a causa delle istituzioni che non hanno fatto nulla. C'è stata indignazione dopo le indagini a carico del poliziotto che ha sparato a Termini. Chiediamo più ordine e sosteniamo le richieste di residenti e commercianti che sono più che legittime". Ha espresso "solidarietà a chi vive ogni giorno del suo lavoro", anche la Lega. "È scandalosa l'assenza stasera di chi governa la città. Raggi si preoccupa solo di raccontare favole, anziché stare vicino alla città", ha detto Politi. Per Forza Italia "Roma è la città più bella del mondo e questa è una delle zone più belle. Non si può continuare con questo degrado, serve maggiore rispetto per i residenti, per i commercianti e per i turisti", ha concluso De Vito. (Rer)