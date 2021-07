Governo: ecco il comunicato del Consiglio dei ministri odierno (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi, ha deliberato l'estensione degli effetti dello stato di emergenza già dichiarato nei territori della provincia di Belluno e di alcuni comuni in Provincia di Vicenza (Torre di Quartesolo, Vicenza e Longare), colpiti dagli eventi metereologici verificatisi dal 4 al 9 dicembre 2020, alle province di Treviso e di Padova, all'area dell'Alto Vicentino della provincia di Vicenza e alla fascia costiera della provincia di Venezia. Per far fronte agli interventi più immediati, è stata stanziata la somma di euro 8.950.000, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali. (segue) (Com)