Governo: ecco il comunicato del Consiglio dei ministri odierno (12)

- Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie Mariastella Gelmini, ha esaminato ventotto leggi delle Regioni e delle Province Autonome e ha deliberato di non impugnare: la legge della Provincia autonoma di Trento n. 8 del 18/05/2021: "Misure straordinarie per l'organizzazione dei venticinquesimi giochi olimpici invernali e dei quattordicesimi giochi paralimpici invernali 2026 e modificazioni della la legge della Provincia autonoma dile 8 settembre 1997, n. 13, in materia di valutazione dell'impatto ambientale delle opere pubbliche"; la legge della Regione Emilia Romagna n. 4 del 20/05/2021: "Legge europea per il 2021"; la legge della Regione Emilia Romagna n. 5 del 20/05/2021: "Disposizioni collegate alla legge europea 2021 – abrogazioni e modifiche di leggi e disposizioni regionali"; la legge della Regione Trentino Alto Adige n. 3 del 18/05/2021: "Norme urgenti di semplificazione delle procedure per i concorsi pubblici in ragione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19"; la legge della Regione Lombardia n. 6 del 19/05/2021: "Ratifica delle variazioni di bilancio adottate dalla Giunta regionale in via d'urgenza, riconoscimento di debiti fuori bilancio, garanzia a sostegno del fabbisogno di liquidità delle Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA), nonché modifiche alle leggi regionali 14 dicembre 2020, n. 23 (Nuovo sistema di intervento sulle dipendenze patologiche) e 23 febbraio 2021, n. 2 (Disposizioni per la prevenzione e la cura dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione e il sostegno ai pazienti e alle loro famiglie)"; (segue) (Com)