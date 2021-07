Giustizia: prescrizione, tempi più lunghi per reati più gravi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La durata massima della prescrizione per i processi d’appello è di due anni e di un anno per quelli di Cassazione: è prevista la possibilità di una ulteriore proroga di un anno in appello e di sei mesi in Cassazione per processi complessi relativi a reati gravi (per esempio associazione a delinquere semplice, di tipo mafioso, traffico di stupefacenti, violenza sessuale, corruzione, concussione). Decorsi tali termini, interviene l’improcedibilità. Sono esclusi i reati imprescrittibili (puniti con ergastolo). E' quanto prevede il testo degli emendamenti governativi al disegno di legge recante "delega al Governo per l'efficienza del processo penale e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari pendenti presso le corti d'appello" (A.C. 2435) proposti dal Ministro della giustizia, Marta Cartabia e approvati all'unanimità dal Consiglio dei ministri. (Rin)