© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul Grande raccordo anulare la carreggiata esterna è provvisoriamente chiusa al km 53,600 poiché, a causa di un incidente che ha coinvolto una motocicletta, si è reso necessario l'intervento dell'elisoccorso. È quanto si legge in una nota di Anas. Sul posto è presente il personale di Anas per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile. (Com)