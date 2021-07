Cina: Gentiloni, Pechino è paradigma di successo economico ma senza libertà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quello della Cina è un "capitalismo autoritario con successo economico ma senza libertà". Lo ha dichiarato il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, intervenendo a Bologna a La Repubblica delle Idee. "Per l'Ue affermare la centralità dei diritti non è solo una puntigliosa osservanza dei trattati ma è anche un modo per competere in maniera globale. Perché noi siamo modello di successo economico ma combiniamo il successo economico con la libertà", ha aggiunto. "La Cina dimostra che ci può essere successo economico senza libertà e allora teniamoci stretta questa Europa che difende libertà e porti avanti il progresso economico", ha sottolineato Gentiloni.(Res)