Cina: Gentiloni, per Ue centralità diritti è modo di competere a livello globale

- Affermare la centralità dei diritti per l'Unione europea è un modo per competere a livello globale, contro l'attrazione cinese di un modello di successo economico senza libertà. Lo ha detto il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, alla Repubblica delle Idee a Bologna. "Noi viviamo in un mondo in cui la sfida a chi difende la libertà e i diritti, è una sfida che possiamo prendere sotto gamba. Perché è una sfida che viene principalmente dalla Cina e la Cina è un modello di successo, non è un Paese residuale a cui guardare con sufficienza. Quel modello può esercitare una attrazione nel mondo. Un modello di capitalismo autoritario, con successo economico, ma senza libertà, senza diritti. Per l'Ue affermare la centralità dei diritti non è solo una puntigliosa osservanza dei nostri Trattati, è un modo per competere a livello globale. Per far vincere i buoni, si potrebbe dire, a livello globale", ha detto. "Perché noi sicuramente siamo un modello di successo a livello economico, ma combiniamo il successo economico con la libertà", ha aggiunto. "La Cina dimostra che ci può essere successo economico senza libertà. E allora teniamocela stretta questa Ue e il modello che l'Ue rappresenta a livello globale e che i diritti e le libertà li difende", ha sottolineato. (Beb)