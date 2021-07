Covid: vaccino interamente brasiliano, da domani test su esseri umani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inizierà a partire da domani, 9 luglio, la fase di ricerca clinica sull'uomo del vaccino anti-Covid, Butanvac, sviluppato integralmente dal "Butantan", l'Istituto di biotecnologico di San Paolo, in Brasile. Secondo quanto stabilito dall'Agenzia nazionale di sorveglianza sanitaria del Brasile (Anvisa) i test di fase 1 e 2 saranno suddivisi in tre fasi. In un primo momento la sperimentazione coinvolgerà 400 volontari. In tutto, le fasi cliniche 1 e 2 dovrebbero coinvolgere 6.000 volontari di età pari o superiore a 18 anni. Secondo l'agenzia di vigilanza sanitaria, il vaccino verrà applicato con due dosi in un intervallo di 28 giorni tra la prima e la seconda dose. Lo studio sarà condotto presso l'Hospital das Clínicas (policlinico dell'Università di San Paolo, Usp) e presso l'Hospital das Clínicas della Facoltà di medicina di Ribeirao Preto (Stato di San Paolo). (Brb)