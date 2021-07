Americhe: vertice Mercosur sancisce profonde divisioni su capitoli tariffe e flessibilizzazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vertice dei capi di Stato del Mercato comune dell'America del Sud (Mercosur) ha confermato oggi le profonde divisioni emerse nel corso dell'ultimo semestre in seno al blocco commerciale composto da Argentina, Brasile, Paraguay ed Uruguay. Al centro delle controversie che la presidenza pro tempore di Alberto Fernandez non è riuscita a sanare sono le proposte elevate dai governi di Jair Bolsonaro e Luis Lacalle Pou riguardanti la riduzione delle Tariffe esterne comuni (Aec) e la flessibilizzazione della norma che oggi impedisce ai membri del Mercosur di negoziare singolarmente accordi commerciali con paesi terzi extra zona. Il capo di Stato argentino, che oggi lascia la guida del blocco nelle mani del suo pari brasiliano, ha affermato di aver compiuto tutti gli sforzi possibili in materia di tariffe presentando una proposta di riduzione dei dazi sul 75 per cento dei prodotti importati che non è stata accettata. Sul fronte della flessibilizzazione Fernandez ha invece ribadito la ferma posizione del suo governo a favore del rispetto dell'attuale statuto e del principio del "consenso". (segue) (Abu)