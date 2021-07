Americhe: vertice Mercosur sancisce profonde divisioni su capitoli tariffe e flessibilizzazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'Argentina, come presidente pro tempore del Mercosur ha condotto i dibattiti sulla revisione delle Aec e sulla politica di relazioni esterne del blocco (...) in entrambi i casi ci siamo impegnati nella ricerca di un consenso che è la colonna vertebrale del nostro statuto", ha detto Fernandez nel suo intervento al vertice. "Crediamo che non si può prescindere da questo principio (...) la nostra posizione è chiara: si deve negoziare in congiunto con paesi terzi e rispettare il principio del consenso come fondamento del processo decisionale nel nostro processo di integrazione", ha aggiunto. "Il consenso è il percorso più razionale per preservare i nostri interessi comuni e rafforzare la convivenza (...) è con questo spirito che riaffermiamo ancora una volta che nessuno si salva da solo e che un Mercosur solidale dev'essere la guida della sua strategia di integrazione", ha concluso quindi Fernandez. (segue) (Abu)