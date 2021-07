Americhe: vertice Mercosur sancisce profonde divisioni su capitoli tariffe e flessibilizzazione (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bolsonaro da parte sua, dopo i saluti e ringraziamenti di rito, non ha usato giri di parole nel criticare la posizione argentina, considerata responsabile dell'attuale situazione di stallo, e ha quindi illustrato il programma di azione della sua presidenza pro tempore del blocco. "Non possiamo permettere che il Mercosur continui ad essere visto come un sinonimo di inefficienza e di spreco di opportunità commerciali", ha detto il capo di Stato brasiliano. "La persistenza dell'impasse e della regola del consenso ha il solo effetto di consolidare il sentimento di scetticismo". Bolsonaro ha quindi affermato senza giri di parole che "il semestre appena concluso si è scostato dalle esigenze e dalla necessità di modernizzazione del Mercosur e non ha prodotto risultati". "Per superare questa immagine negativa del Mercosur il focus del Brasile sarà posto sulla modernizzazione dell'agenda economica e sull'ottenimento di risultati concreti in materia di revisione della tariffa esterna e l'adozione di flessibilità nei negoziati con paesi terzi", ha quindi aggiunto. (segue) (Abu)