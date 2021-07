Americhe: vertice Mercosur sancisce profonde divisioni su capitoli tariffe e flessibilizzazione (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La questione della flessibilizzazione delle regole che impediscono accordi commerciali con paesi terzi era all'ordine del giorno del Consiglio dei ministri di mercoledì, ma la decisione unilaterale del governo di Luis Lacalle Pou di andare avanti per la sua strada nonostante la ferrea opposizione soprattutto dell'Argentina, che detiene la presidenza pro tempore, è risultata ad ogni modo inaspettata. Lo stesso Lacalle Pou aveva anticipato questa mossa lo scorso 26 marzo nel vertice per i 30 anni del Mercosur. In quell'occasione affermò che l'Uruguay non era "disposto ad accettare che il Mercosur fosse una zavorra". L'affermazione del presidente uruguaiano aveva provocato la pronta reazione del suo collega argentino, Alberto Fernandez. "Non vogliamo essere la zavorra di nessuno, se siamo una zavorra che prendano un'altra nave", aveva detto. (segue) (Abu)