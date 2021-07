Americhe: vertice Mercosur sancisce profonde divisioni su capitoli tariffe e flessibilizzazione (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le scintille dello scorso vertice erano poi state sopite e le polemiche erano rientrate di nuovo nei canali diplomatici fino ad oggi. La mancanza di progressi concreti sui due principali punti al centro dell'agenda negoziale (oltre a quello della flessibilizzazione anche quello della riduzione dei dazi portato avanti dal Brasile con il sostegno dell'Uruguay) ha provocato un nuovo e inaspettato strappo di Montevideo. "Nella riunione non è stata approvata la riduzione delle Tariffe esterne comuni (Aec) nonostante l'Uruguay avesse appoggiato alcune delle proposte presentate che formavano parte di uno stesso pacchetto", sottolinea il comunicato uruguaiano in un altro passaggio. Nella giornata di oggi è previsto un incontro tra Lacalle Pou e Fernandez nel quadro del vertice dei capi di Stato, in cui il presidente argentino cederà la presidenza pro tempore al brasiliano Bolsonaro. (segue) (Abu)