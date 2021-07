Israele-Giordania: incontro ministri Esteri, accordo su incremento quota acqua ad Amman

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Israele e Giordania hanno firmato oggi un accordo che prevede l’incremento di 50 milioni di metri di acqua destinati al regno nel 2021. Lo riferisce un comunicato del ministero degli Esteri israeliano, in seguito all’incontro avvenuto tra i capi della diplomazia dei due Paesi, Yair Lapid e Ayman Safadi, sul lato giordano di Allenby Bridge, che collega la Giordania alla Cisgiordania. Le parti hanno deciso anche di incrementare fino a 700 milioni di dollari le esportazioni della Giordania in Cisgiordania, attualmente consentite per un valore di 160 milioni di dollari. L’incontro di oggi è il primo tra i capi della diplomazia dei due Paesi, dopo la formazione del nuovo esecutivo in Israele il 13 giugno scorso. (Res)