Decreto Sostegni bis: FI, più tempo a comuni per ripianare debiti evita ricadute su cittadini in termini di servizi

- Dare ai comuni in disavanzo più tempo per ripianare i debiti è una battaglia che Forza Italia conduce da tempo e che ha voluto proseguire anche in sede di conversione del decreto Sostegni bis, ottenendo l'approvazione di un suo emendamento in tal senso. Lo sottolineano, in una nota, i deputati di Forza Italia componenti della commissione Bilancio della Camera dei deputati, Roberto Pella, Stefania Prestigiacomo, Paolo Russo, Mauro D'attis, Francesco Cannizzaro e Andrea Mandelli. "In questo modo si ridà respiro a quegli enti locali in difficoltà finanziarie e, soprattutto, si evitano ingiuste ricadute sui cittadini che avrebbero, altrimenti, rischiato un ridimensionamento dei servizi pubblici di competenza dei comuni", spiegano. (Com)