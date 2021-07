Decreto Sostegni bis: Colosimo (Fd'I), emendamento alla Camera dimostra chi ha a cuore Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nel giorno in cui in Assemblea capitolina manca per l'ennesima volta il numero legale e la Sindaca Raggi si trova oramai palesemente senza maggioranza, alla Camera dei Deputati, grazie a un emendamento presentato da Fratelli d'Italia con prima firmataria Giorgia Meloni, vengono stanziati ulteriori 10 milioni per Roma Capitale destinati al turismo. Un simbolico passaggio di consegne che si concretizzerà ad ottobre quando Michetti sarà eletto Sindaco. Fratelli d'Italia dimostra ancora una volta chi ha veramente a cuore il futuro della Capitale d'Italia". È quanto dichiara in una nota il consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Chiara Colosimo. (Com)