Decreto Sostegni bis: Aresta (M5s), con nostro impegno nuove assunzioni per la sanità militare

- Abbiamo assistito al ruolo fondamentale che le Forze Armate hanno avuto nella gestione dell'emergenza causata dall'attuale pandemia e per questo in Parlamento, come Movimento 5 stelle, ci stiamo battendo per potenziare la nostra sanità militare. Lo dichiara il deputato Giovanni Luca Aresta, capogruppo del M5s in commissione Difesa. "In tal senso, nel Decreto Sostegni bis siamo riusciti a far approvare un nostro emendamento, riformulato dal governo, che mira a nuove assunzioni di infermieri e medici nel comparto. Non possiamo che dirci soddisfatti di ciò", sottolinea Aresta, primo firmatario dell'emendamento in questione. "Già nel Dl Ristori – aggiunge – erano previsti, per l'anno 2021, l'assunzione di 30 ufficiali medici, adesso con questo provvedimento riusciamo a completare l'arruolamento dei posti rimasti non coperti: complessivamente 23 posti, di cui 16 relativi all'arruolamento di ufficiali medici e 7 all'arruolamento di sottufficiali infermieri. Inoltre – conclude Aresta - siamo contenti che a seguito delle riformulazioni del governo si siano trovate le giuste risorse necessarie per finanziare la nuova concertazione del comparto Difesa. Avanti su questa strada verso il massimo sostegno alla nostra sanità militare", conclude.(Com)