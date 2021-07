Mondo di mezzo: Bordoni (Lega), felice per assoluzione Alemanno dopo anni di gogne mediatiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Soddisfazione per la sentenza della Cassazione che mette finalmente fine alla vicenda che ha coinvolto Gianni Alemanno. La mia solidarietà per questi anni difficili, la Lega da tempo insite e sostiene che occorre una riforma seria del sistema giustizia - conclude Bordoni - un abbraccio all'amico Alemanno da parte di chi ha sempre creduto nella sua innocenza." Così in una nota il consigliere capitolino della Lega Davide Bordoni.(Com)