Mondo di mezzo: Ghera (Fd'I), contento per assoluzione Alemanno ma non sorpreso

- "Sono contento ma non sorpreso dell'assoluzione di Alemanno. Non ho mai avuto dubbi che fossero infondate le accuse di corruzione a suo carico. Dopo la giustizia, ora viene il tempo del risarcimento morale. Sette anni di gogna mediatica e la caduta di ogni addebito, lo esigono. Ritengo sia doveroso nei confronti di chi è stato accusato ingiustamente, ma anche per risarcire dal grave danno d'immagine ricaduto su quella Amministrazione Capitolina e su un'intera comunità politica". Così in una nota Fabrizio Ghera capogruppo di Fratelli d'Italia alla Regione Lazio. (Com)