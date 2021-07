Lavoro: Cgil, tema sia al centro dell'azione politica con ripresa investimenti pubblici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Riportare il lavoro al centro dell'azione politica con una ripresa degli investimenti pubblici. Questo il messaggio lanciato oggi all'assemblea delle delegate e dei delegati della Cgil di Roma, che si è svolta nei giardini di piazza Vittorio. I lavori sono stati aperti dal segretario generale della Cgil di Roma e Lazio, Michele Azzola. A seguire, gli interventi delle delegate e dei delegati, con le conclusioni lasciate al segretario generale della Cgil, Maurizio Landini. "Per ricostruire Roma e il Paese c'è bisogno di investire sul lavoro di qualità - ha detto Landini -, ovvero un lavoro che non deve essere precario, ma che deve essere sicuro, anche sul piano della sicurezza e soprattutto avere una idea di valorizzazione del lavoro e di ripresa della qualità degli investimenti pubblici - ha spiegato Landini -. In questo senso, lavoro in una città come Roma significa anche servizi di qualità e una ripresa degli investimenti pubblici molto consistente". (segue) (Rer)