Lavoro: Cgil, tema sia al centro dell'azione politica con ripresa investimenti pubblici (2)

- Landini ha poi sottolineato che "se a luglio non avremo risposte dal governo dovremo tornare nelle piazze, e se serve mettere in campo la nostra mobilitazione", perché è necessaria "una riforma degli ammortizzatori sociali, una seria politica industriale, una vera riforma della pubblica amministrazione, a partire dal rinnovo del contratti, una vera riforma delle pensioni", perché quota 100 "non mi dispiace, ma non ha riformato la Fornero". Infinie, il segretario della Cgil ha tenuto a ribadire che "non ci possiamo accontentare di qualche mancia, abbiamo bisogno di una riforma che combatta seriamente l'evasione fiscale e abbassi le tasse al lavoro dipendente", ha concluso Landini. (segue) (Rer)