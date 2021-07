Lavoro: Cgil, tema sia al centro dell'azione politica con ripresa investimenti pubblici (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla stessa linea il segretario generale della Cgil di Roma e Lazio, Michele Azzola: "Il tema del lavoro sia inserito nei programmi dei candidati a sindaco di Roma - ha detto Azzola -. Oggi siamo qui perché vogliamo parlare e far parlare di lavoro, che è la vera emergenza di questo Paese e di cui la politica si dovrebbe occupare - ha dichiarato Azzola -. Siamo alla vigilia delle elezioni Comunali e noi chiediamo e pretendiamo che la politica metta il lavoro al centro del proprio programma e che ci siano i temi fondamentali che rilancino la città: le Partecipate, la creazione di lavoro di qualità e una prospettiva di vita migliore per le persone. L'amministrazione Raggi è stata insensibile al tema del lavoro, con un crollo degli investimenti pubblici nella Capitale e un forte impatto sociale. Altro che cambiamento - ha sottolineato Azzola -. A settembre proveremo ad elaborare una posizione unitaria con Cisl e Uil, perché vogliamo sfidare la politica per chiedere ai candidati sindaco di Roma di mettere all'interno dei programmi i punti sul lavoro che i sindacati porranno. Questa è l'unica opportunità di cambiamento per questa città", ha concluso Azzola. (Rer)