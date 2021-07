Roma: De Gregori (Pd), congratulazioni ad Elisabetta Maggiani neo presidente Giovani imprenditori Ance

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Rivolgo a Elisabetta Maggiani le mie congratulazioni, oltre per la prestigiosa sfida che ha davanti, per lo spirito unitario che ha saputo tenere intorno alla sua persona. È la prima volta che una donna ricopre tale ruolo e c'è da essere orgogliosi. L'ascolto e il confronto fra imprese e politica è stato fondamentale e sarà fondamentale per lo sviluppo economico della nostra Regione". Lo afferma in una nota Augusto Gregori membro della Segreteria e responsabile Industria commercio artigianato e Turismo del Partito democratico del Lazio. (Com)