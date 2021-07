Giustizia: avvocato Spigarelli a "Nova", lontani da vera riforma penale, sarà monca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In base a quanto trapelato da fonti giornalistiche, poiché un testo definitivo ancora non è disponibile, “ritengo che questa riforma penale non possa esserlo, perché la vera riforma penale dovrebbe comportare dei significativi mutamenti dal punto di vista dell’ordinamento, come la separazione delle carriere, la riforma del Cdm e l’istituzione di un’alta corte di disciplina dei magistrati indipendente dal Csm. In ogni caso mi pare che questa sia una riforma comunque monca”. Lo ha spiegato l’avvocato Valerio Spigarelli, che interpellato da "Agenzia Nova" ha poi ricordato come il punto sia che “questa riforma non mette fuori gioco alcuni temi perché se si dovesse fare una vera riforma” servirebbe, fra le altre cose, il “ripensare alle misure di prevenzione ed anche a pensare ad un provvedimento di clemenza generalizzato per azzerare il lavoro precedente, altrimenti non si riparte mai. Tanti temi che non vengono presi in considerazione ma non per colpa della commissione Lattanzi. La scelta di lavorare sulla riforma Bonafede sconta questi limiti”, ha sottolineato.(Rin)