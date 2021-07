Israele-Giordania: fonti stampa, la scorsa settimana incontro fra premier Bennett e re Abdullah II

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro israeliano, Naftali Bennet, avrebbe incontrato “in segreto” il re di Giordania, Abdullah II, la scorsa settimana ad Amman. Lo riferisce oggi il sito web del quotidiano israeliano “Yedioth Ahronoth”, sottolineando che l’incontro segnala la volontà del re giordano di voltare pagina rispetto alle difficili relazioni degli ultimi anni con l’ex premier israeliano, Naftali Bennett. Il capo dell’esecutivo sarebbe giunto ad Amman in elicottero. Durante i colloqui, il premier israeliano avrebbe acconsentito all’incremento delle forniture di acqua alla Giordania per l’anno in corso. La notizia giunge in concomitanza con l’incontro odierno fra i ministri degli Esteri di Israele e Giordania, rispettivamente Yair Lapid e Ayman Safadi. “Il regno di Giordania è un importante vicino e partner dello Stato di Israele. Il ministero degli Esteri continuerà a mantenere un dialogo continuo al fine di preservare e rafforzare le relazioni ed espanderemo la cooperazione economica a beneficio di entrambi i Paesi”, ha scritto Lapid su Twitter. (Res)