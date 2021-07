Decreto Sostegni bis: Spena (FI), in arrivo fondi per wedding e intrattenimento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La commissione Bilancio della Camera "ha dato il via libera allo stanziamento di 60 milioni di contributi a fondo perduto per le imprese operanti nel wedding, nell'intrattenimento, nell'organizzazione di feste e cerimonie e nell'Horeca". Lo dichiara in una nota Maria Spena, deputata di Forza Italia. "L'erogazione prevede 10 milioni per le imprese dell'Horeca, altri 10 milioni per quelle dell'intrattenimento e 40 milioni per le aziende del wedding. Si tratta di alcuni dei comparti - prosegue - per i quali Forza Italia si è battuta in Parlamento da subito e che nel 2020 hanno registrato un vero e proprio crollo del fatturato a causa delle chiusure. Con l'emendamento da noi fortemente voluto ed approvato in commissione grazie al generoso impegno dei colleghi, verranno stanziati quindi nuovi fondi per mitigare gli effetti della crisi in settori messi in ginocchio da più di un anno e mezzo di stop causa Covid".(Com)