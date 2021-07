Auto: Germania, incentivi più elevati per veicoli elettrici prorogati fino a fine 2025

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli incentivi più elevati del governo federale per l'acquisto di auto, noti come bonus per l'innovazione, verranno presto prorogati dalla scadenza di fine 2021 a tutto il 2025, al più tardi da luglio o agosto. È quanto comunicato dal ministero dell'Economia e dell'Energia tedesco. Al fine di sviluppare l'elettromobilità, nel 2020 l'esecutivo federale ha nettamente aumentato i premi per l'acquisto di e-auto con il bonus per l'innovazione, raddoppiando la propria quota. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, agli incentivi contribuiscono, infatti, anche le aziende automobilistiche. Con il raddoppio della componente pubblica del premio, per un'auto elettrica con un prezzo di listino inferiore ai 40 mila euro netti s può chiedere un sussidio fino a novemila euro. Per i modelli ibridi, il bonus è 6.750 euro. Per i veicoli elettrici con un prezzo di listino netto dai 40 mila euro, il finanziamento giunge fino a 7.500 euro per le auto puramente elettriche e fino a 5.625 euro per le ibride. Nella prima metà del 2021, sono stati utilizzati premi per l'acquisto di e-auto per un totale di 1,25 miliardi di euro. In particolare, da gennaio alla fine di giugno scorso, sono stati richiesti finanziamenti per circa 274 veicoli. Dall'introduzione dei bonus nel 2016, sono stati chiesti bonus al primo luglio per 693.601 auto. (Geb)