Libia: missione Usmil, da rapporto revisione conti Banca centrale emerge necessità unificazione

- Il rapporto finale sulla revisione internazionale dei conti della Banca centrale libica conferma l’urgente necessità di andare avanti con l’unificazione tra l’istituto di Tripoli e quello “parallelo” di Al Bayda. E’ quanto si legge in un comunicato stampa diffuso dalla missione delle Nazioni Unite in Libia (Unsmil), che oggi ha trasmesso al Consiglio di presidenza e ai due rami della Banca il rapporto stilato dai revisori. “Come richiesto dal Consiglio di presidenza e su mandato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, la revisione cerca di creare le condizioni e fornire le raccomandazioni per unificare la Banca centrale, migliorando così la fiducia pubblica, la trasparenza e l’integrità del settore bancario”, si legge. La missione Unsmil sottolinea che l’unificazione della Banca centrale “non è più semplicemente raccomandata, ma necessaria”. Secondo Unsmil, infatti, la “divisione complica l’accesso al cambio, impedisce la riforma monetaria e mina l’integrità e la supervisione delle banche commerciali”. La divisione, in combinazione con la mancanza di un bilancio unificato, ha contribuito a far aumentare il debito di entrambe le banche per finanziare i rispettivi ex governi. “Una nota positiva è che la Libia non ha debito estero e la sua storica accumulazione di riserve di valuta estera attraverso le vendite di petrolio è stata ampiamente protetta. Dal dicembre 2014, le riserve valutarie della Libia sono diminuite solo dell'8 per cento”, prosegue Unsmil. Un altro risultato del rapporto è che la Libia rimane quasi interamente dipendente dalle vendite di petrolio come principale fonte di reddito. Nel periodo in esame - settembre 2014 e giugno 2020 - il reddito derivante dalla vendita di idrocarburi ha rappresentato in media l'84 per cento delle entrate pubbliche totali, mentre la riscossione fiscale e doganale è rimasta limitata. (Lit)