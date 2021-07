Africa: domani nuovo vertice G5 Sahel, focus su riorganizzazione dispositivo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'appuntamento di domani sarà l'occasione per Macron di presentare la riorganizzazione del dispositivo nella regione, in corso di riorganizzazione dopo l’annuncio del progressivo ritiro delle forze francesi dalla regione sub-sahariana. Secondo fonti di "Jeune Afrique", il quartier generale della missione dovrebbe essere trasferito dalla capitale ciadiana N'Djamena a quella nigerina, Niamey, perché più vicina alla difficile “Zona dei tre confini”, un triangolo di territorio tra Mali, Niger e Burkina Faso che negli ultimi due anni è stato teatro di sanguinosi attacchi jihadisti. La presenza francese dovrebbe inoltre essere ridimensionata anche nel nord del Mali, dove alcune sue basi dovrebbero chiudere. Il vertice di domani segue peraltro un importante incontro avvenuto lo scorso 5 luglio tra Macron e il capo del Consiglio militare di transizione del Ciad, il generale Mahamat Idriss Deby, per la prima volta in visita ufficiale a Parigi da quando ha preso il potere dopo la morte del padre, l’ex presidente Idriss Deby. Obiettivo francese dell’incontro era di assicurarsi la garanzia di impegno delle truppe ciadiane in un territorio sempre più sotto pressione e dove il progressivo ritiro delle forze francesi apre pericolose finestre d’azione per i molteplici gruppi jihadisti attivi in zona. (segue) (Res)