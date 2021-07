Africa: domani nuovo vertice G5 Sahel, focus su riorganizzazione dispositivo (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo della giunta militare ciadiana e il presidente della Repubblica francese hanno quindi sottolineato la necessità di dotare la Forza congiunta del G5 Sahel (FC-G5S) di finanziamenti “sostenibili e prevedibili” e hanno ribadito il loro sostegno alla richiesta dei Paesi del G5 Sahel di far passare la forza sotto la tutela del capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite. In visita a Parigi su invito di Macron, Deby ha quindi sottolineato l’urgenza di integrare la questione della sicurezza del lago Ciad in un approccio globale del Sahel. Le autorità hanno inoltre preso atto dell’impatto della crisi libica sull’intero Sahel e si sono trovati concordi sulla necessità di “monitorare gli spostamenti incontrollati dalla Libia di bande armate e mercenari”, al fine di evitare “qualsiasi destabilizzazione dei paesi vicini”. La discussione sulle sfide poste dall’attuale contesto di sicurezza saheliano ha quindi portato a dichiarazioni sui progressi della transizione politica in Ciad e sulla “necessità di fare tutto il possibile per raggiungere gli obiettivi di una transizione inclusiva, pacifica e di successo, in conformità con le disposizioni adottate dall’Unione africana”. A questo proposito appare significativo sottolineare che la Francia “ha ribadito il suo attaccamento all’integrità territoriale del Ciad e la sua presenza a fianco del popolo ciadiano in questo delicato periodo”. Macron ha ribadito il suo sostegno alla transizione e ha annunciato l’attuazione tempestiva di nuovi aiuti di bilancio, mentre – scrive l’Eliseo – entrambi “hanno fatto appello ad un trattamento rapido del debito ciadiano, nel quadro del debito comune”. (segue) (Res)