Africa: domani nuovo vertice G5 Sahel, focus su riorganizzazione dispositivo (6)

- Lo spostamento del centro nevralgico della coalizione G5 Sahel dal Ciad al Niger offre anche un’occasione all’Italia di partecipare più da protagonista alla riorganizzazione delle forze in campo nella lotta al terrorismo saheliano. Come annunciato lo scorso 3 giugno dal ministro degli Esteri e della cooperazione internazionale Luigi di Maio, l’Italia aprirà presto una nuova base militare a Niamey, in Niger, Paese con il quale ha costruito un “partenariato solido” e dove intende continuare a promuovere un “approccio integrato” a sostegno delle istituzioni. In visita al contingente italiano della Missione bilaterale di supporto nella Repubblica del Niger (Misin), Di Maio ha sottolineato che “la regione sub-sahariana del Sahel ha assunto un valore sempre più strategico per l’Italia, diventando la frontiera meridionale dell’Europa” e che in questo quadro l’impegno della missione italiana in Niger si configura come “uno degli strumenti più qualificati della nostra presenza nel Paese”. E’ grazie a questa presenza ed all’operato Misin, ha precisato il ministro nell’intervento pubblicato anche su Facebook, che “è stato possibile concludere l’ultimo scambio di note per la concessione di un terreno” a Niamey “dove costruire una nuova base militare italiana che spero potremo inaugurare molto presto”. (Res)