Milano 2021: Bernardo, medico e sindaco? Corriamo per vincere, ho già scelto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se sarà eletto Luca Bernardo farà il sindaco di Milano, non il medico. Lo ha chiarito ai giornalisti, a margine della prima uscita pubblica con il segretario della Lega Matteo Salvini per un incontro sui referendum della giustizia al Palazzo delle Stelline. A chi gli chiedeva se si possa fare il sindaco e il medico in contemporanea, Bernardo ha infatti risposto: “Credo di avere già fatto una scelta. Corriamo per vincere, non per partecipare. È ovvio che ho già scelto di fare il sindaco”. Il candidato sindaco del centrodestra si è anche detto pronto a un confronto pubblico con Sala “quando vuole e dove vuole”. All’amministrazione milanese Bernardo critica la gestione della città: “Chiunque di voi girasse dalla periferia al centro e dal centro alla periferia vedrebbe come la città è degradata e lasciata andare e come i milanesi si sentano soli. Noi quella solitudine la colmeremo”. (Rem)