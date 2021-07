Giustizia: verso voto favorevole M5s in Cdm su riforma processo penale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A quanto si apprende, sarebbe stata raggiunta un'intesa sulla riforma del processo penale, all'esame del Consiglio dei ministri che è iniziato da poco, con oltre un'ora e mezza di ritardo rispetto alla convocazione fissata per le 17. L'accordo è stato raggiunto prevedendo tempi processuali più lunghi per i reati relativi alla Pubblica amministrazione, come la corruzione e la concussione. Una mediazione raggiunta al termine di un incontro, che ha preceduto l'avvio del Cdm, tra il presidente del Consiglio, Mario Draghi, la guardasigilli Marta Cartabia ed i ministri del Movimento cinque stelle che avevano prospettato l'astensione sulle misure. Una posizione, quella del M5s, che pare essere rientrata alla luce delle modifiche apportate, con la delegazione pentastellata che sarebbe dunque pronta a votare a favore. (Rin)