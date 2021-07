Covid: superate le 4 milioni di vittime in tutto il mondo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il numero di vittime ufficiali del Covid-19 in tutto il mondo ha superato oggi quota 4 milioni. Lo indicano i dati raccolti dalla Johns Hopkins University. C’erano voluti nove mesi alla pandemia per provocare un milione di morti. Da allora il ritmo dei decessi ha subito una costante accelerazione: ci sono voluti tre mesi e mezzo per arrivare a due milioni, tre mesi per i tre milioni e due mesi e mezzo per giungere agli attuali quattro milioni di morti. Si tratta, tuttavia, solo delle cifre ufficiali fornite dalle autorità statali: nei fatti, il numero globale di decessi dovrebbe essere molto più alto.(Nys)