Italia-Corea del Sud: Fico accoglie a Montecitorio presidente Assemblea nazionale Park

- Il presidente della Camera dei deputati, Roberto Fico, ha ricevuto oggi a Montecitorio il presidente dell’Assemblea nazionale della Corea del Sud, Park Byeong-seug. Lo ha reso noto lo stesso Fico in un post su Facebook. “Ci siamo confrontati su diverse questioni come le misure approntate per superare l’emergenza sanitaria e l’andamento della campagna vaccinale. Con la Corea del Sud l’Italia ha da tempo solidi rapporti di collaborazione e amicizia che vanno rafforzati. Sul piano parlamentare lavoreremo in tal senso per intensificare il dialogo e la cooperazione su temi fondamentali che interessano da vicino i nostri Paesi in questa fase come la transizione ecologica, lo sviluppo delle energie rinnovabili, l’innovazione tecnologica”, ha concluso il presidente della Camera. (Res)