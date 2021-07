Milano 2021: Bernardo, città mi ha dato tanto devo ridare qualcosa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Milano mi ha dato tanto, devo ridare qualcosa". Così il candidato sindaco del centrodestra a Milano, Luca Bernardo, durante il primo appuntamento pubblico con il segretario della Lega Matteo Salvini, ha motivato la sua discesa in campo. "Credo di essere un uomo fortunato, ho una bellissima famiglia, questa città non solo mi ha dato i Natali, ma mi ha creato un percorso di studio e lavorativo. Io sono un uomo del pubblico e sempre lo sarò, sono a servizio degli altri. Milano tanto mi ha dato e quindi devo ridare qualcosa a questa città", ha detto Bernardo. "Non è vero che la città non ha anima, i milanesi hanno entusiasmo e voglia di rilancio, un vento positivo di gente che crede che Milano debba uscire da questa situazione", ha detto il medico candidato sindaco, assicurando: "Corriamo per vincere".