Milano 2021: Bernardo, città mi ha dato tanto devo ridare qualcosa (2)

- “Abbiamo perso tante persone con il covid, amici medici infermieri anziani, bisogna avere e dare rispetto della vita umana e della persona. Questo è un altro motivo per il quale ho deciso di partecipare a questa corsa dove non sono solo, la coalizione è solida e piena di proposte e persone che vogliono lavorare, Milano dal 1400 è città solidale e solida, venivano dall'estero a vedere come creavamo ricchezza e aiutavamo i poveri”, ha aggiunto Bernardo, ribadendo l’importanza di “uscire dal centro, andare nelle periferie e ascoltare le persone. Dobbiamo costruire una città migliore, bella da vivere e da vedere, dove c'è sicurezza”. “È importante ascoltare le persone. Oggi c'è gente che dorme in macchina, anziani che hanno paura da casa. Sono stato a Rogoredo, a Famagosta, al Gratosoglio e su viale Sarca: il sociale lo conosco da sempre, conosco l'abuso, i tentati suicidi e il bullismo: questo è il sociale. In periferia ho visto degrado, marciapiedi rotti e buche e se periferia sta male il centro non ride”, ha concluso il candidato del centrodestra. (Rem)