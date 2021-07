Romania: presidente Iohannis firma decreto per rimozione incarico a ministro Finanze Nazare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Romania, Klaus Iohannis, ha firmato un decreto per la revoca dall'incarico del ministro delle Finanze Alexandru Nazare. All'inizio della giornata, il primo ministro Florin Citu ha annunciato di aver inviato al presidente un appello per le dimissioni del ministro delle Finanze. La richiesta è stata formulata sulla base di una valutazione dell'attività svolta da Nazare alla guida del dicastero nell'ultimo semestre. Iohannis ha delegato le funzioni del ministro delle Finanze allo stesso Citu. Al ministero delle Finanze romeno ci sono molti progetti in ritardo, "da qui la mia decisione di revocare dall'incarico il ministro Alexandru Nazare", ha detto oggi Citu, dopo aver annunciato l'uscita dal governo di Nazare. "Ci sono molti progetti in ritardo, da qui la mia decisione. Ci sono progetti che hanno un impatto nel futuro", ha spiegato Citu che ha sottolineato che nessun leader della coalizione di governo si è opposto alla sua decisione. "Spetta al premier prendere questa decisione. I leader della coalizione sono stati informati, nessuno di loro si è opposto", ha chiarito Citu. (segue) (Rob)