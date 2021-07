Decreto sostegni bis: Mollicone (Fd'I), con emendamento Meloni più risorse per Roma e città d'arte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La commissione Bilancio della Camera ha approvato un emendamento a prima firma di Giorgia Meloni sul decreto sostegni bis che porta 10 milioni di euro, per un totale di 60 milioni, la dotazione del fondo del ministero del Turismo destinato all'erogazione di contributi per le città d'arte e quindi anche a Roma. "L'aumento delle risorse a disposizione per Roma Capitale come città d'arte, ottenuto grazie a un emendamento a prima firma Meloni di cui sono co-firmatario, è importante e rappresenta, per l'ennesima volta, l'importanza che la cultura riveste per Fratelli d'Italia", afferma in una nota il responsabile Cultura di Fd'I e deputato Federico Mollicone. A Roma con Michetti e Fratelli d'Italia potremo far tornare la cultura, la sostenibilità, l'innovazione, i grandi eventi, la rievocazione storica e i grandi spettacoli di popolo al centro dell'azione di governo della Capitale".(Com)