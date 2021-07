Decreto sostegni bis: De Priamo (Fd'I), grazie a Meloni più fondi a Roma dimenticata da Raggi e governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Esprimiamo soddisfazione per l'approvazione in commissione Bilancio della Camera un emendamento a prima firma di Giorgia Meloni. Un provvedimento che porta altri 10 milioni di euro, oer un totale di 60 milioni la dotazione del Fondo del ministero del Turismo destinato all'erogazione di contributi per le città d'arte. Quindi anche a Roma Capitale, decisamente dimenticata dalla sindaca Raggi e dal suo governo amico". Lo dichiara in una nota Andrea De Priamo, capogruppo in Campidoglio di Fratelli d'Italia. (Com)