Mondo di Mezzo: Ciardi, dopo anni di accuse contro Alemanno si chiude periodo d'infamia

- "Dopo anni di accuse e contumelie nei confronti di Alemanno e della comunità politica di appartenenza, dopo aver alimentato sui mass media internazionali l'immagine di una Roma in mano ad una criminalità addirittura di stampo mafioso, con rapporti con l'amministrazione comunale, dopo aver assistito alla processione di sindaci come Marino e Raggi presso piazzale Clodio, più preoccupati a farsi paladini della Procura che della città e dei suoi abitanti, finalmente si chiude un periodo di infamia che ha seriamente danneggiato la Capitale d'Italia". Lo afferma in una nota Giorgio Ciardi, già delegato alla Sicurezza di Roma Capitale durante la giunta Alemanno commentando l'assoluzione arrivata oggi per l'ex sindaco nell'ambito di un filone dell'inchiesta Mondo di Mezzo. (Com)