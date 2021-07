Mondo di mezzo: Gasparri, chi risarcirà del danno Alemanno e la Capitale?

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Hanno atteso la Cassazione per difendere le ragioni di Gianni Alemanno. Ricorderà anche lui una serata in cui in televisione, a La7, mentre infuriava l'offensiva sulla presunta ‘mafia capitale’, difesi l'operato dell’ex Sindaco di Roma. Ora questa sentenza ristabilisce una verità, ma chi risarcirà del danno subito Alemanno e la stessa Capitale d'Italia? Qualche accusatore dormirà sereno questa notte? Le accuse della procura sono state smantellate quasi tutte nel corso degli anni. Credo che adesso debba partire un'operazione di verità. Anche alla luce di quello che ha raccontato Palamara, che offe lo spunto per presentare puntuali denunce”. Lo dichiara in una nota il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri. (Com)