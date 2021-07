Giustizia: Salvini, forse M5s si astiene sulla riforma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla riforma della giustizia “in questi minuti c'è una battaglia in corso” in Consiglio dei ministri. Lo ha detto il segretario della Lega Matteo Salvini durante l’incontro “I referendum per la giustizia giusta” al Palazzo delle Stelline di Milano, riferendo che “forse addirittura i 5 Stelle si astengono sull’impianto di cui stiamo parlando, pur soft e figlio di una mediazione perché per loro la prescrizione non esiste a prescindere: uno è imputato a vita. Siamo 60 milioni di presunti colpevoli”. A proposito dei referendum sulla giustizia promossi dalla Lega insieme ai Radicali, Salvini ha ribadito: “Sono epocali, tracciano il solco tra un prima e un dopo. Questi referendum sono anche al servizio dei magistrati che hanno le scatole piene della lottizzazione e della correntizzazione della loro professione. È una questione di civiltà. Vi chiedo di essere moltiplicatori di questo sano cambiamento. Rifondare la giustizia è fondamentale”.(Rem)