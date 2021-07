Decreto Sostegni bis: Carnevali-Lepri (Pd), aumentato il fondo per gli enti non commerciali di terzo settore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I deputati Pd Elena Carnevali e Stefano Lepri salutano "con favore il voto favorevole all’emendamento del Partito democratico, che aggiunge ulteriori 60 milioni al fondo per il ristoro degli enti non commerciali di terzo settore, che quindi sarà ripartito per un totale di 230 milioni complessivi. Di questi - sottolineano - 20 milioni saranno riservati ad enti non commerciali che svolgono servizi diurni, semi residenziali e residenziali a favore di anziani non autosufficienti e disabili. Un aiuto concreto a questo settore, che ha visto in questi mesi una drastica riduzione delle attività. Sarà ora determinante la capacità di far arrivare presto queste risorse”.(Com)