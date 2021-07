Energia: Germania, Rwe smette di produrre elettricità dal carbone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il conglomerato per l'energia tedesco Rwe ha smesso di produrre elettricità dal carbone, chiudendo le sue due ultime centrali alimentate con il combustibile fossile, ad Hamm e Ibbenbueren. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, per un periodo transitorio di sei mesi, gli impianti potranno essere riattivati in 13 occasioni su richiesta dell'operatore di rete. L'obiettivo è garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di energia. In futuro, il generatore delle centrali verrà convertito in uno sfasatore, che assicura il mantenimento della tensione necessaria nella rete elettrica. (Geb)